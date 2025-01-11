ASFAT, Çalışan Gazeteciler Günü'nde Medya Mensuplarını Ağırladı

Haber: Melis Yıldırım

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı Askeri Fabrika ve Tersaneler A.Ş (ASFAT), 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecileri kahvaltıda ağırladı. Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve ASFAT Genel Müdürü Behcet Karataş, gazetecileri ASFAT'ın çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve MSB'ye bağlı faaliyet gösteren ASFAT Genel Müdürü Behcet Karataş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle TOBB İkiz Kuleler'de bir araya geldi.

Kuruluşunun 7'nci yıl dönümünü kutlayan ASFAT'ın hayata geçirdiği projeler, birçok ülkede devam eden faaliyetleri ve gelecekteki çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi verildi. Heybet, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Heybet, günün anısına gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Bugünlere kolay gelinmedi"

Heybet konuşmasında, "Ulusal güç birçok farklı birleşenden meydana gelir. Ordumuz, yalnızca bunlardan birisi ama aynı zamanda en önemlilerinden. Savunma sanayinin gelişimindeki en önemli göstergelerin başında, muhakkak Türkiye'nin güvenlik kaynaklı sorunlarına sınır ötesinde başarılı bir şekilde çözebilmesi geliyor. Terörle mücadele bağlamında Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları ile Irak'ın kuzeyinde Pençe harekatları yürütüldü, yürütülüyor. TSK birliklerine yapılan saldırı sonrası misliyle mukabele edilmesi ve potansiyel göç sorunun önüne geçilmesi için Suriye'deki Bahar Kalkanı Operasyonu da başka bir önemli başarı olarak sicilimize yazılmış bulunmaktadır. Tabiri caizse bugünlere kolay gelinmedi" dedi.

Libya'ya yapılan yardım ve Türkiye-Libya Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nın ayakta tutulması Mavi Vatan'ın emniyete alınmasının amaçlandığını ve bu amaçta başarı sağlandığını belirten Heybet, "Azerbaycan'ın bölgede güç elde etmesi ve sahada Ermenistan'a karşı zafer kazanmasını temin ettik. Tüm bu operasyonlar sonucunda Türkiye'nin güvenlik kaynaklı sorunları büyük ölçüde ortadan kaldırılırken ulusal çıkarlarını koruduğu, bölgesel ve küresel etkinliğin arttığı herkes tarafından görülmüş oldu. En son yaşadığımız Suriye süreci bunun en önemli örneklerinden. Ayrıca, Türkiye'nin caydırıcı ve güvenli bir ülke özelliğini güçlendirmesi bakımından da çok önemli bir gelişme olarak görülmektedir. Bu operasyonel başarıların Türkiye'nin savunma sanayi konusunda ilerlemesine de büyük katkılar sunduğu görüldü" ifadelerini kullandı. Heybet, savunma sanayi ürünlerinin sahada askeri başarıların en önemli unsurlarından olduğunun tespit edildiğini vurguladı.

Savunma sanayide kısa süre içerisinde MSB, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve TSK'yı Güçlendirme Vakfı eliyle dünyada büyük etki uyandıran adımlara imza atıldığına dikkat çeken Heybet, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'nin büyüyen ve gelişen savunma sanayi sektörü, dışa bağımlılığımızı yüzde 80'ler seviyesinden yüzde 20'ler seviyesine indirmeyi başardı. Bu gelişmemizin büyük bir safhasında askeri fabrikalarımız ve tersanelerimizle onların imkan ve kabiliyetlerini kullanan ASFAT da var. Özellikle üretim gücü, maliyet etken çalışma disiplini, yüksek yerlilik oranıyla üretim yapabilme kapasitesi, bakım ve onarım konusunda ihtisas ile öne çıkan askeri fabrikalarımız ve tersanelerimiz birçok başarılı projeye imza attılar, atıyorlar ve bizlerin gururlandırmaya devam edecekler. ASFAT özelinde de onlarca proje yürütülüyor."

Musa Heybet, Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM'in Cumhuriyet tarihinde tek kalemde gerçekleştirilen en büyük ihracat gemi inşaat projesi olduğuna dikkati çekti.

30'u aşkın ülkede projeler yürütülüyor

Toplantıda, ASFAT'ın Türkiye'de her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen savunma sanayi sektörünün önemli aktörlerinden biri olduğu vurgulanarak, ASFAT'ın kuruluş süreci hakkınad iblgi verildi.

Sermayesinin tamamı kamuya ait olan ve MSB bünyesinde 12 Ocak 2018 tarihinde "sonuç odaklı proje yönetim şirketi" olarak kurulan ASFAT kuruluşundan sadece 4 yıl sonra dünyanın en prestijli savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı "Defence News Top 100" listesine girerek listedeki en genç Türk savunma şirketi oldu. 27 askeri fabrika ve 10 askeri tersanede faaliyet gösteren kuruluş, "savunma sanayinde yenilikçi çözüm ortağı yaklaşımıyla dünyanın lider savunma sanayi şirketleri arasında yer almak" vizyonu çerçevesinde modern, üretken ve teknolojik bir ekosistem için çalışmalarını sürdürüyor. ASFAT halihazırda 30'dan fazla ülkede savunma sanayi ve denizcilik alanında projeler yürütüyor.