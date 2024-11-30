Asfaltlama Çalışması Sırasında Motosiklet Kazası: 68 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde asfaltlama çalışması yapan greyderle çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetti. Olayla ilgili greyder sürücüsü gözaltına alındı.
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde asfaltlama çalışması yapan greyderle çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ali Ekiz'in (68) kullandığı 09 Y 5049 plakalı motosiklet, Karaçal Mahallesi yolunda asfalt yenileme çalışması yapan İ.K. yönetimindeki greyderle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Ekiz, kaldırıldığı Yenipazar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İ.K. gözaltına alındı.