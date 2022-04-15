EDİRNE (İHA) - Asfalt şantiyesinden yayılan ziftle kaplanan alanlar tamamen temizlendi

EDİRNE - Edirne merkeze bağlı Hasanağa köyü yakınlarındaki bir asfalt şantiyesinde bulunan biriktirme havuzunun duvarındaki çatlama sonrasında bölgeye yayılan ziftin temizlik çalışmaları tamamlandı.

Bölgede incelemelerde bulunan Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, asfalt şantiyesinden sızan zifti temizleme çalışmalarının tamamlandığını aktardı.

Asfalt şantiyesinde bulunan havuzdaki sızıntı sonrası ekili alanlar ve dere yatakları ziftle kaplanmıştı. Ziftle kaplanan bölgelerde iş makineleri ve zaman zaman ise işçilerin elleriyle yaptığı temizlik çalışmaları tamamlandı.

6 Nisan Çarşamba günü asfalt yapımında kullanılan ziftin depolandığı havuzun duvarında 40 cm'lik bir çatlak oluşmuştu.Basınca dayanamayan biriktirme havuzunun duvarının tamamen yıkılması sonucu Yaklaşık bin 500 ton petrol bazlı asfalt malzemesi buğday ekili tarım arazilerine yayılmıştı.Çevredeki yemyeşil tarım arazilerinin bir bölümü ziftle kaplanmış ve simsiyah olmuştu. Olayın ardından bölgeye hemen jandarma, çevre şehircilik ve iklim değişikliği müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.

Tarım arazilerine yayılan ve kalıp haline gelen zift iş makineleri yardımıyla kolaylıkla temizlenirken, zaman zaman ise hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak ziftin tekrar erime riskine karşı işçiler adeta zamanla yarışmıştı.

Çevresel Etki Değerlendirme raporu olmadığı tespit edilen şantiyenin faaliyeti tamamen durdurulurken,hakkında başlatılan idari soruşturma ise devam ediyor.

"Zift malzemesinin kaldırılması için mücadele edildi"

Edirne Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, "Geçen hafta meydana gelen bitüm denilen zift malzemelerinin depolandığı tesisin depolama havuzunun batı yönündeki perde duvarının çökmesiyle birlikte zift malzemesi yakındaki araziye yayılmıştı. Hadisenin ilk anından itibaren ekiplerimiz ve bakanlığımızın çevre denetim dairesi başkanımız, su ve toprak dairesi başkanımız, AFAD, Jandarma çevre timi, il tarım orman müdürlüğü ekipleri ivedilikle intikal ettiler. alanda hızlı ve etkin bir çalışma yapılarak zift malzemesinin kaldırılması için mücadele edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda zift malzemesi hızlı şekilde sertleşmesi sebebiyle yayıldığı andan itibaren temizlenmeye başlamıştır" ifadelerine yer verdi.

Alana bakıldığında yaklaşık 5 buçuk dönümlük bir ekili alana zift yayıldığını aktaran Öztürk, arazi ve dere yatağına yayılan tüm malzemenin kaldırıldığını ve çalışmaların tamamlandığını ifade etti.

Bundan sonraki süreçte de arazinin toprak yapısı olarak eski haline döndürülmesine geçileceğini söyleyen Öztürk, zararın firma yetkilileri tarafından karşılanacağını ve gereken işlemlerin ivedilikle yapılacağını dile getirdi.

Firma hakkında başlatılan İdari sürecin devam ettiğini vurgulayan Öztürk, Analiz sonuçlarının ise henüz gelmediğini ve beklemede olduklarını söyledi.