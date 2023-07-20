Kahramanmaraş'ta sıcak havalara rağmen asfalt döken işçiler, ekmek paraları için ara vermeden çalışmalarını sürdürüyor. Termometrelerin 43-44 dereceleri gösterdiği şehirde, asfaltın sıcağı da eklenince işçilerin zorlu mesaisi gün batımına kadar devam ediyor.

Asfalt döken işçilerin zorlu mesaisi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yaklaşık 180 derecede asfalt döken işçiler, sıcak havalara rağmen ekmek paraları için ara vermeden çalışmalarını sürdürüyorlar.

Dünyayı etkisi altına alan El Nino sıcakları Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da etkisini artırıyor. Termometrelerin 43-44 dereceleri gösterdiği ve hissedilen sıcaklığın 48 derece olduğu şehirde sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıcak havalar nedeniyle bazı meslek çalışan vatandaşlar güneş altında ekmek mücadelesi veriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise sıcak yaz gününde şehrin farklı noktalarına asfalt dökerek çalışmalarını yürütüyor.

42-43 derecelere ulaşan hava sıcaklığına 180 derecelere çıkan asfaltın sıcağı da eklenince işçilerin zorlu mesaisi gün batımına kadar devam ediyor.

Ali Bağrıaçık isimli işçi, "Havanın sıcağı şöyle bir kenarda dursun asfaltın sıcağı ise 180 derecelere kadar çıkıyor. Bu zorlu şartlarda vatandaşlarımız için elimizden gelen tüm imkanları kullanarak çalışıyoruz. Özellikle susuzluk çok fazla oluyor ama bir şekilde işlerimizi yürütüyoruz" dedi.