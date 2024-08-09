Asfalt çalışmasında greyderin altında kalan işçi öldü

AKSARAY'da asfalt çalışmasında greyderin altında kalan işçi Faruk Özer (61), yaşamını yitirdi. Greyder operatörü Sait Simit (59), gözaltına alındı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Sait Simit, kullandığı greyderle, yapım çalışması için dökülen asfaltı düzeltirken, o sırada iş makinesinin kenarında asfalt düzelten işçi Faruk Özer'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Özer, greyderin altında kaldı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Özer'in öldüğünü belirledi. 10 yıldır aynı firmada çalıştığı belirtilen 4 çocuk babası Faruk Özer'in cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Operatör Sait Simit, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA