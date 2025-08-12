Aselsannet, Bilişim 500'de 6 Kategoride Dereceye Girdi

ASELSAN iştiraki Aselsannet, 2024 Bilişim 500 araştırmasında 6 kategoride ilk üçte yer alarak önemli bir başarı elde etti. Şirket, 'Kurulum, Bakım ve Destek Hizmeti' ile 'IoT/M2M' kategorilerinde birinci, diğer donanım kategorilerinde ise ikinci ve üçüncü dereceler aldı.

Türkiye'de haberleşme, güvenlik sistemleri ve bilgi teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren ASELSAN iştiraki Aselsannet, "Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi" araştırmasının (Bilişim 500) 2024 sonuçlarına göre 6 kategoride dereceye girdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, BT Haber'in araştırmasında, Aselsannet, "Sistem Entegratörü" ve "İş Ortağı" ana kategorilerinin altında yer alan 6 alt kategoride ilk üçte yer aldı.

Şirket, "Kurulum, Bakım ve Destek Hizmeti" ile "IoT/M2M" kategorilerinde birincilik, "Donanım-Sunucu" ile "Donanım-Masaüstü Bilgisayar ve OEM Ürünleri" kategorilerinde ikincilik, "Donanım-Ağ Donanımı" ile "Donanım- Görüntü ve Ses Sistemleri" kategorilerinde üçüncülük derecelerine ulaştı.

Aselsannet Genel Müdürü Recep Ali Erdoğan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, elde edilen sonuçların arkasında güvene dayalı çalışma prensibi, güçlü iletişim ve sürdürülebilir büyüme stratejisinin bulunduğunu vurguladı.

Erdoğan, "Önümüzdeki yıl açıklanacak 2025 yılı Bilişim 500 araştırmasında hem ciro hem de derece elde edilen kategorilerde daha üst sıralarda yer almayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

