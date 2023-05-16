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ASELSAN ve TUSAŞ İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni iş sözleşme imzalandı

ASELSAN ve TUSAŞ İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında yeni iş sözleşme imzalandı

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ASELSAN ve TUSAŞ İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Radar ve Elektronik Harp Sistemleri tedariki, aviyonik yazılım geliştirilmesi ve entegrasyonuna yönelik bir sözleşme imzalandı.

ASELSAN ve TUSAŞ İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Radar ve Elektronik Harp Sistemleri tedariki, aviyonik yazılım geliştirilmesi ve entegrasyonuna yönelik bir sözleşme imzalandı.

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ve TUSAŞ İş Ortaklığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Radar ve Elektronik Harp Sistemleri tedariki, aviyonik yazılım geliştirilmesi ve entegrasyonuna yönelik bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında ASELSAN iş payı tutarı 365 milyon 625 bin TL ve 18 milyon 750 bin dolardır." denildi.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Güncel

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