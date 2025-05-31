ASELSAN, NATO Savunma Projesinde Yer Alacak

ASELSAN, NATO Savunma Projesinde Yer Alacak
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NATO Destek ve Tedarik Ajansı, Modüler Hava Savunma projesi için ASELSAN'ın da bulunduğu beş firma ile çerçeve anlaşması imzaladı. Bu gelişme, Türkiye'nin hava savunma teknolojilerinin uluslararası düzeyde onaylandığını gösteriyor.

NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), Modüler Hava Savunma (Ground Based Air Defence - GBAD) Konsept Aşaması için yürüttüğü yeni süreçte aralarında ASELSAN'ın da bulunduğu 5 firma ile çerçeve anlaşma imzaladı.

ASELSAN'ın, Airbus Defence and Space GmbH, Lockheed Martin UK, Raytheon ve Thales LAS gibi global savunma devleri ile bu çalışmada yer alması, Türkiye'nin hava savunma alanındaki teknolojik kabiliyetlerinin uluslararası ölçekte teyidi anlamına geliyor.

Anlaşma kapsamında 5 yüklenici, ilk aşamada konsept çalışması (sistem mimarisi) üzerinde faaliyet gösterecek. Bu kapsamda oluşturulacak kapsamlı sistem mimarisi çerçevesi, ilerleyen aşamalarda modülarite ve yeni teknolojiler konularındaki çalışmalara yön verecek.

Çalışma çıktılarının eylül ayı ortasında teslim edilmesi ve en uygun sistem mimarilerinin bu teslimatlar üzerinden değerlendirilmesi planlanıyor.

Projede yer alan firmalar, rekabetçi yapı içerisinde bağımsız ve yenilikçi bakış açılarıyla modüler GBAD çözümlemelerine katkı sunacak. Amaç, NATO'nun belirlediği operasyonel ve lojistik kabiliyetleri karşılayacak esnek, birlikte çalışabilir ve sürdürülebilir sistem altyapıları geliştirmek olacak.

NSPA tarafından 5 farklı firma ile imzalanan bu anlaşma, GBAD destek ortaklığı ülkeleri arasındaki etkin koordinasyonun ve NATO içi savunma tedarik yapılarının başarıyla işletildiğini ortaya koydu.

NATO Destek ve Tedarik Ajansı, bu adımla birlikte çok uluslu savunma tedarikinde tercih edilen merkez olma hedefini ileriye taşımak istediğini vurguladı.

ASELSAN'a kritik rol

ASELSAN'ın projede yer almasının arkasında Türkiye'nin katmanlı hava savunma mimarisine yaptığı uzun soluklu katkılar bulunuyor.

Türkiye'de üretilen namlulu sistemler ile kısa, orta ve uzun menzil hava savunma füze sistemleri, ASELSAN'ın bu alandaki yetkinliğini ortaya koyuyor.

Milli olarak geliştirilen ASELSAN HAKİM 100 Hava Komuta Kontrol Sistemi, farklı tipteki sensörlerden alınan verileri birleştirerek tanımlanmış hava resmi oluşturuyor.

Sistem, sahip olduğu tehdit değerlendirme ve av/silah tahsis algoritmalarıyla hem kara konuşlu hava savunma sistemlerini hem de av uçaklarını yönlendirerek operasyonel seviyede etkin hava sahası kontrolüne imkan tanıyor.

Türkiye'nin farklı menzil ve katmanlara sahip sistemleri ile oluşturduğu Çelik Kubbe mimarisi ise ASELSAN'ın NATO kapsamındaki bu kritik projeye seçilmesinde etkili oldu.

Farklı sistemler, ortak mimari ihtiyacı

Birçok NATO üyesi ülke, farklı hava savunma sistemleri kullanıyor. Türkiye'de HİSAR hava savunma sistemi kullanılırken bazı ülkeler Patriot, bazıları ise farklı çözümleri tercih ediyor.

Gelecekte bu sistemlerin birlikte çalışabilirliğini sağlamak için ortak bir mimari çerçevenin oluşturulması, büyük önem taşıyor.

ASELSAN'ın bu sürece doğrudan katkı sunacak 5 firma arasında olması, Türkiye'nin yalnızca kullanıcı değil aynı zamanda sistem tasarımcısı ve teknoloji geliştiricisi kimliğini de güçlendiriyor.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal - Güncel
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