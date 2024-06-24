Üye Girişi
Haberler

ASELSAN, NATO Ramstein Legacy 2024 Entegre Hava ve Füze Savunma Tatbikatı'nda Türkiye'nin NATO unsurları ile entegre hava savunma tatbikatını gerçekleştirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASELSAN, NATO Ramstein Legacy 2024 Entegre Hava ve Füze Savunma Tatbikatı'nda Türkiye'nin NATO unsurları ile entegre hava savunma tatbikatını gerçekleştirdiği ilk kısa menzilli hava savunma sistemleri oldu.

ASELSAN sistemleri, NATO Ramstein Legacy 2024 Entegre Hava ve Füze Savunma Tatbikatı'nda Türkiye'nin NATO unsurları ile entegre hava savunma tatbikatını gerçekleştirdiği ilk kısa menzilli hava savunma sistemleri oldu.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, NATO'nun en önemli ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri, tatbikata, aktif olarak kullandığı ASELSAN ürünleri Nakledilebilir Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezi (HAKİM-ADOC/T), Ateş İdare Cihazı (KORKUT 130/35), Kaideye Monteli Stinger (KMS ZIPKIN) ve MANPADS Tim Teçhizatı sistemleri ile katılım sağladı.

Romanya'da gerçekleşen tatbikatta, ASELSAN hava savunma komuta kontrol ve silah sistemleri, NATO ülkelerinde bulunan diğer sistemler ile ortak bölgede konuşlanarak Nakledilebilir Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezi (HAKİM-ADOC/T) üzerinden Almanya, Macaristan ve Portekiz sistemleri ile ortak hava resmi paylaşımı, angajman yönetimi ve taktik data link mesaj iletimi sağlayarak tatbikat boyunca başarılı bir şekilde NATO sistemleri ile tam entegre çalıştı.

Açıklamada, "HAKİM-ADOC/T taktik data link üzerinden üst komuta kontrol unsurları olan NATO sistemlerine bağlanarak KORKUT 130/35, KMS ZIPKIN ve MANPADS ile ortak hava resmi paylaşımı, angajman yönetimi ve taktik data link mesaj iletimini başarılı bir şekilde sağlandı. Tatbikatta Türk Hava Kuvvetleri ekipleri tarafından KMS ZIPKIN atışı da başarı ile gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Aselsan Nato Savunma Teknoloji Güncel Haberler

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? Mağazaya yerleştirilen tabela ortalığı karıştırdı

 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı

 CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Taleplerini 4 ana başlık üzerinden sıraladılar

Bakmadan Geçme

24-25 Haziran Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Yalan canlı izle! 24 Haziran Kanal D Yalan 4. bölüm canlı izle! Yalan son bölümde neler oldu? Kanal D canlı izle! #128250 Kızıl Hare filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kızıl Hare filmi ne zaman, nerede çekildi? 24-25 Haziran hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi! Babamın Penguenleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Babamın Penguenleri filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 Renkli güneş kremi kullanmak zararlı mı? Renkli güneş kremi mi daha iyi renksiz mi? Renkli güneş koruyucusu nedir? Buket Özgünlü serbest bırakıldı mı? Buket Özgünlü neden tutuklandı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran 2024 İzmir su kesintisi listesi! 24 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Haziran Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! 24 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ÖSYM OBP nedir, nasıl hesaplanır? OBP nasıl güncellenir?
Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim

Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title