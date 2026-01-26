Haberler

NATO, ASELSAN'dan IFF Sistemleri'ni tedarik edecek

NATO Destek ve Tedarik Ajansı, ASELSAN'dan taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) için Dost-Düşman Tanımlama (IFF) Sistemleri tedarik edeceğini açıkladı. Bu tedarik, NATO'nun hava tehditlerine karşı etkinliği artırmayı amaçlıyor.

NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), ASELSAN'dan taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) için Dost-Düşman Tanımlama (IFF) Sistemleri'ni tedarik edecek.

ASELSAN'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO'dan ASELSAN'a önemli bir görev daha. NATO'nun taşınabilir hava savunma sistemleri, dost ve düşmanı ASELSAN sistemleriyle tanıyacak. NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), küresel alanda artan hava tehditlerine karşı etkinlik ve caydırıcılığa destek amacıyla ASELSAN'dan, taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) için IFF Sistemleri'ni üç yıllık çerçeve sözleşme kapsamında tedarik edecek. IFF sistemleri alanındaki derin tecrübesiyle, Mode-5 IFF Sistemlerini üretebilen dünyadaki sayılı kurumlardan biri olan ASELSAN, ileri mühendislik çözümleriyle uluslararası güvenliğe destek vermeyi sürdürecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
