F-16'dan atılan ASELSAN KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti hedefi tam isabetle vurdu

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: F-16'dan atılarak hedefine tam isabetle ulaşan ASELSAN KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti; uzun menzilden, önceden belirlenmiş yol noktalarını yüksek hassasiyetle takip edebilme kabiliyeti ve dünyadaki muadillerinden ayrışan ileri teknolojileriyle ülkemizin güdüm teknolojilerinde ulaştığı yüksek seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur.

