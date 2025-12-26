Haberler

F-16'dan atılan ASELSAN KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti hedefi tam isabetle vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti'nin F-16'dan atılarak tam isabetle hedefe ulaşma becerisi ve yüksek hassasiyetle yol takip kabiliyetini vurguladı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: F-16'dan atılarak hedefine tam isabetle ulaşan ASELSAN KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti; uzun menzilden, önceden belirlenmiş yol noktalarını yüksek hassasiyetle takip edebilme kabiliyeti ve dünyadaki muadillerinden ayrışan ileri teknolojileriyle ülkemizin güdüm teknolojilerinde ulaştığı yüksek seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Fenerbahçe'nin 'Kendine takım bul' dediği isim için sıraya girdiler

Fenerbahçe'nin "Kendine takım bul" dediği isim için sıraya girdiler
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
'Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi' dendi, gerçek çok başka çıktı

"Müslümanlar yaktı" dediler, gerçek çok başka çıktı