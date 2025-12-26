F-16'dan atılan ASELSAN KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti hedefi tam isabetle vurdu
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti'nin F-16'dan atılarak tam isabetle hedefe ulaşma becerisi ve yüksek hassasiyetle yol takip kabiliyetini vurguladı.
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: F-16'dan atılarak hedefine tam isabetle ulaşan ASELSAN KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti; uzun menzilden, önceden belirlenmiş yol noktalarını yüksek hassasiyetle takip edebilme kabiliyeti ve dünyadaki muadillerinden ayrışan ileri teknolojileriyle ülkemizin güdüm teknolojilerinde ulaştığı yüksek seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur.
