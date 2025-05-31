ASELSAN’ın Ani Kalp Durmalarına Müdahale Cihazı Trakya Üniversitesi'nde Hizmete Girdi

ASELSAN’ın Ani Kalp Durmalarına Müdahale Cihazı Trakya Üniversitesi'nde Hizmete Girdi
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Trakya Üniversitesi, ASELSAN tarafından sağlanan otomatik eksternal defibrilatör (OED) cihazlarını kullanıma sundu. Ani kalp durmasına müdahale imkanı sağlayan bu cihazlar, çeşitli fakültelere ve sosyal tesislere yerleştirildi.

ASELSAN'ın ani kalp durmalarına müdahale cihazı Trakya Üniversitesinde (TÜ) hizmet vermeye başladı.

TÜ'den yapılan açıklamada, ani kalp durması gibi yaşamı tehdit eden durumlarda erken ve doğru müdahalenin hayati önemin taşıdığı belirtildi.

Önemli bir sağlık uygulamasının hayata geçirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otomatik eksternal defibrilatör (OED) cihazları ile olası kalp rahatsızlıklarına anında müdahale edilebilecek. Rektörlük binası, Tıp Fakültesi Dekanlığı, Ratip Kazancıgil derslik binası, Diş Hekimliği Hastanesi, Eczacılık ve Güzel Sanatlar fakülteleri, Meriç Nehri Kenarı Öğrenci Sosyal Tesisleri, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Delta Park Yaşam Merkezi gibi yoğun kullanılan alanlara kurulan cihazlar, kalp ritmini otomatik analiz ederek gerektiğinde kullanıcıyı yönlendiriyor ve şok uygulamasını sağlıyor."

Cihazların eğitimlerinin verildiği belirtilen açıklamada, üniversite genelinde acil müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla eğitimlerin tüm yerleşkelere yaygınlaştırılmasının hedeflendiği de kaydedildi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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