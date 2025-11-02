Haberler

ASELSAN'ın 50. Yılında Tekno Macera Tırı, Antalya'da Çocuklara Bilim ve Teknoloji Deneyimi Sunuyor

ASELSAN'ın 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında tasarlanan Tekno Macera Tırı, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde Antalya'da çocuklara bilim ve teknoloji ile ilgili unutulmaz deneyimler sunuyor. Etkinlikler 9 Kasım'a kadar sürecek ve katılımcılar interaktif deneyim alanları ve çeşitli atölyelerle bilim insanlarıyla tanışma fırsatına sahip olacak.

ASELSAN'ın 50. kuruluş yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde tasarlanan Tekno Macera Tırı, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği ile Antalya'da çocuklara unutulmaz bir bilim ve teknoloji deneyimi yaşatıyor.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre Tekno Macera Tırı, kuruluşunun 50. yılında ASELSAN'ın bilimi ve teknolojiyi Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklara ulaştırma misyonunu tamamlıyor.

Tekno Macera Tırı'nda katılımcılar için interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinlikler yer alıyor.

Antalya'da başlayan etkinlik, 9 Kasım'a kadar sürecek.

Ziyaretçiler, bu kapsamda yapay zeka destekli hazırlanan Mucitler Müzesi'nde tarihe yön veren bilim insanlarıyla tanışma fırsatı buluyor. Çocuklar, bu mucitlerden ilhamla geliştirilen ASELSAN ürünlerini keşfederken, "Bir Doğa Yolculuğu" kitabının artırılmış gerçeklik teknolojisiyle canlanmasına da tanıklık ediyor. Etkinlik alanında ayrıca çeşitli bilim gösterileri ve atölyeler düzenleniyor.

2019'dan bu yana dijital platformlar, festivaller ve deneyim alanlarıyla 65 binden fazla çocuğa ulaşan Tekno Macera Tırı, ASELSAN'ın 50. yılı için özel olarak yeniden tasarlandı. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen şenlik, bugüne kadar Şanlıurfa, Samsun, Van, Nevşehir, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Malatya ve Mardin şehirlerinde binlerce çocuğu teknolojiyle buluşturdu.

Tekno Macera Tırı, Antalya'daki son durağında çocuklara geleceği keşfetme heyecanını yaşatacak.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal - Güncel
