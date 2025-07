ASELSAN, IDEF 2025'te T-Link ve ASELFLIR-600'ü tanıttı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasında Milli Data Link (T-Link) Projesi Faz-2 Seri Üretim ve Yaygınlaştırma Sözleşmesi imzalandı. Törenin ardından ASELSAN, T-Link ve ASELFLIR-600'ü ilk kez tanıttı.

İDEF 2025 kapsamında düzenlenen 'Gök Vatanın Yıldızları' lansmanında, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile ASELSAN arasından yeni nesil teknolojiler arasında yer alan T-Link sözleşmesi imza töreni gerçekleştirildi. T-Link Faz-1 Protokolü kapsamında geliştirilen ürünlerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaçları doğrultusunda seri üretim ve entegrasyonunu kapsayan, Milli Data Link (T-Link) Projesi Faz-2 Seri Üretim ve Yaygınlaştırma Sözleşmesi SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol arasında imzalandı. T-Link Sistemi sayesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni yetenekler kazandırılması ve taktik veri bağı alanında dışa bağımlığı azaltılması planlanıyor. Sözleşmelerin imzalanmasının ardından; ASELSAN, dünyanın en prestijli savunma sanayii fuarları arasında gösterilen IDEF 2025'te alanının en iyisi ASELFLIR 600 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ile taktik haberleşmede milli çözüm sunan T-Link'in lansmanını gerçekleştirdi.

'BU KAMERAMIZ ASLINDA AMBARGOLARLA BAŞLAYAN SERÜVENİN SON HALKASI'

Burada bir konuşma yapan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Bugün aslında harp sahasında değişen trendleri uygun olarak geliştirdiğimiz iki yeni ürünü burada göstereceğiz. Bir taraftan daha uzağı görmek, daha uzakları hedefleyebilmek için ve bütün sistemleri birbirine entegre çalıştırabilmek için koyduğumuz vizyon çerçevesinde öncelikle ASELFLIR-600 elektro optik kameramızı bugün burada bir kez daha milletimizin huzuruna çıkartmak istiyoruz. Bu kameramız aslında ambargolarla başlayan serüvenin son halkası. Zamanında ambargoları bertaraf etmek için başladığımız ve yüzlercesini ihraç ettiğimiz ASELFLIR-500 kameralarımızdan sonra bugün adeta gökyüzünde uçan teleskop diyebileceğim mevcut kameralarımıza göre yaklaşık yüzde 30'dan fazla görüş mesafesini ve lazer işaretleme menzilini arttırmayı başardığımız kameramızı burada ilk defa uluslararası arenaya çıkarıyoruz. Kameramız geçtiğimiz hafta Bayraktar Akıncı platformuyla uçuşunu yapmış, seri üretimine hazırlamış bir durumdadır. Artık bizi ev sahibi yapan bu ambargolar bu kameralarla artık mülk sahibi yapmıştır. Artık bunun ötesine geçirdiğimiz, dünyadaki önderliğimizi, liderliğimizi açık ara ileriye taşıdığımız, gerçekten alanında dünya lideri bir kamerayı da ordumuzun, milletimizin, hava kuvvetlerimizin, kara kuvvetlerimizin, deniz kuvvetlerimizin ve dünyadaki bütün dostlarımızın hizmetine sunmayı başardık. T-Link milli imkanlarla geliştirilen bugün seri üretimini başlattığımız artık sesi değil, verileri anlık transfer ettiğimiz ve örnek vermek gerekirse bir uçağımızın radarıyla başka bir uçağımızın füzesinin ateşlenebileceği, bir gemimizin radarıyla başka bir gemimizdeki hava savunma sistemimizin aktive edileceği bir anlayışı milli olarak, milli kriptolu, milli dalga şekliyle geliştirmeyi başardık. Bugün de sanayi savunma sanayii başkanlığımızla seri üretimini imzalıyoruz. Bu anlayışla bu yenilikçi teknolojileri, yeni harp doktrinlerine uygun olarak geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

'ASELFLIR- 600, DÜNYADAKİ MUADİLLERİNDEN HER YÖNÜYLE ÇOK ÜSTÜN'

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Şu an gerçekleştirdiğimiz lansman benim kendi açımdan da ayrı öneme sahip. İki ürün ASELSAN'dan kıymetli arkadaşlarımızla beraber genel müdürlük yaptığım dönemde başlattığımız çalışmalar, biraz evvel Ahmet Bey söyledi, gururla ifade etti. Onlarca ülkeye ihraç edilir hale gelen ambargolardan sonra bir kamera, bu ASELFLIR- 600 kamera şu anda dünyadaki muadillerinden her yönüyle çok üstün. Ama ASELSAN'ın geliştireceği son kamera bu değil. ASELSAN üstüne koymaya devam edecek. Kendi teknolojik üstünlüklerini artırmaya devam edecek. Dünyada tercih edilir elektro-optik sistemler üretmeye devam edecek. Yine aynı şekilde Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzalamak üzere uzun pazarlıklar, görüşmeler yaptığımız Milli Data Link Projesi'nin, Hava Kuvvetlerimiz için bugün burada seri üretimine yönelik sözleşmesini bu sefer Savunma Sanayii başkanı olarak imzalama şansını yakalıyorum. Dolayısıyla her iki projede benim için ayrı bir öneme sahip. Burada biz aslında her iki üründe Ahmet Bey'in de ifade ettiği üzere birbiriyle çalışabilecek Network Enabled olarak adlandırdığımız yeni savaş doktrinleri içinde faaliyet gösterecek ürünler. Bu ürünlerin her birinin yerli ve milli olarak üretilmesi, başka uluslararası şirketlerin ürettiği ürünler veya açık kapıların bulunmaması, güvenli bir şekilde kahraman askerimizin kullanımına sunulmuş olması önemi ayrı. Bu ürünler özellikle T-Link projesi bizim son zamanlarda sizlerin de çok yakından takip ettiği 'Çelik Kubbe' projemizin ana unsurlarından bir tanesi. Bu Çelik Kubbe 'deki unsurları birbiri ile entegre edecek ve karıştırmadan, etkilenmeden, herhangi bir şekilde yanlış kullanıma müsaade etmeden tasarlanmış ve üretilmiş bir ürün olacak. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.