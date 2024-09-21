ASELSAN, Genç Zihinlerle İnsansız Sistemler Yarışmaları Düzenledi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde 02-06 Ekim tarihleri arasında Şakirpaşa Havalimanında gerçekleşecek TEKNOFEST Adana kapsamında dört ayrı kategoride düzenlenen yarışmalara öncülük etti. Genç beyinlerin büyük ilgi gösterdiği yarışmaların Antalya durağı, 05-08 Eylül tarihlerinde ANFA Fuar Merkezinde gerçekleştirildi.

Final heyecanının yaşandığı Antalya'daki Hava Savunma Sistemleri ve Ulaşımda Yapay Zeka Yarışmasının ardından Mersin'deki yarışmalarda da gençler arasında kıyasıya rekabet yaşandı. ASELSAN'ın yürütücüsü olduğu İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması 17-20 Eylül tarihlerinde Mersin Olimpik Yüzme Havuzunda, İnsansız Deniz Aracı Yarışması ise 19-22 Eylül tarihlerinde Mersin Erdemli Balıkçı Barınaklarında gerçekleştirildi.

İnsansız Deniz Aracı Yarışmasına başvuran 124 takımdan engelden sakınma ve limana yanaşma görevlerini manuel ve otonom şekilde başarıyla gerçekleştirenler finalde yarıştı. İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasına başvuran bin 110 takım torpido fırlatma, su altı kablolarının tespiti, renk algılama sistemleriyle kapıdan geçme gibi senaryoları başarıyla tamamlamak için yarıştı.

'GELECEĞİN TOHUMLARINI EKİYORUZ'

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, konuya ilişkin, "Ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak gençlerimizin fikirleriyle, Milli Teknoloji Hamlemizin tohumlarını bugünden ekiyoruz. Geleceğin mühendisleri, pilotları ve uzay bilimcilerinin, yürütücüsü olduğumuz yarışmalarda sergilediği performans bizi gururlandırdı. İnsansız Su Altı Sistemleri ile ilk kez düzenlenen İnsansız Deniz Aracı Yarışmalarımızla gençlerimiz, yeteneklerini ve inovatif fikirlerini ortaya koydu. ASELSAN, bugüne kadar elde ettiği teknolojik birikim ve yeteneklerini kullanarak Türkiye'nin ilk yerli ve milli ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı DÜFAS'ı tamamen özgün teknolojiyle Mavi Vatan'a kazandırdı. Yüksek seviye otonomi kabiliyetine sahip, merkezi bir kontrolden bağımsız sürü formasyonunda seyir ve görev icra edebilen insansız deniz aracı sürüsü sistemi (ALBATROS-S) ile su üstü harbi ve elektronik harp görevlerini icra etmek üzere geliştirilmiş insansız deniz aracı MARLİN 100 EW de ASELSAN tarafından geliştirildi. Son dönemde insansız sistemler, robotlar ve otonom sistemlerin kullanımı yaygınlaşıyor. Bizde ASELSAN olarak geleceğin savaş sahasında yaygın şekilde kullanılacak, uzaktan kontrol edilebilen, kendi başına karar verme yeteneklerine sahip platformlar üzerinde çalışıyoruz. DaÜFAS, MARLİN ve Albatros İnsansız Deniz Araçları, FERSAH Karinaya Monteli Sonarı ve Otonom Sualtı Aracı DERİNGÖZ gibi çözümlerle önemli birikime ulaştık. TEKNOFEST yarışmalarıyla ASELSAN'ın geçmişten gelen bu kabiliyetlerini gençlerin parlak fikirleriyle birleştiriyoruz. Mavi Vatan'ın korunmasının kritik olduğu günümüzde gençlerimizin, bu alanda önemli projelere imza atacağına inanıyorum. Gençlerin akıllarıyla değer kattığı projeler sayesinde, geleceğin insansız sistemlerini birlikte geliştireceğiz. Bu vesileyle akıl ve azimleriyle kıyasıya yarışan tüm TEKNOFEST gençliğini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.