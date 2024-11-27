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ASELSAN'dan Yerlileştirilen Yaka Kameraları Güvenlikte Devrim Yaratıyor

ASELSAN'dan Yerlileştirilen Yaka Kameraları Güvenlikte Devrim Yaratıyor
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ASELSAN tarafından üretilen yaka kameraları, güvenlik güçleri için suçluları tespit etme konusunda büyük kolaylık sağlıyor. Yerli ve milli teknolojilerle geliştirilen bu kameralar, denetimleri daha hızlı ve güvenilir hale getiriyor.

ASELSAN tarafından üretilen ve güvenlik güçlerinin adeta üçüncü gözü haline gelen yaka kamerası, suçluları hızla belirliyor.

Güvenlik güçleri, geliştirilen yerli ve milli ürünler sayesinde denetimlerini son teknolojiyle daha hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlıyor.

Yaka kamerası sayesinde personelin sahadaki süreçleri anbean kayıt altına alınıyor, suçlular hızlı bir şekilde tespit ediliyor.

Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Başçavuş Kemal Sözeri, AA muhabirine, yaka kameralarının Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile yürütülen Akıllı Yol Kontrol Noktaları ve Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) Projesi kapsamında suçlular veya aranan kişilerin tespiti için kullanıldığını belirtti.

Sözeri, yerli ve milli imkanlarla üretilen yaka kamerasının güvenlik güçlerinin adeta üçüncü gözü haline geldiğini söyledi. Mülki, adli ve diğer görevleri yerine getirirken aktif kullandıkları yaka kameralarının birçok kolaylık sağladığına işaret eden Sözeri, bu özelikleri şöyle sıraladı:

"Yaka kameraları sayesinde personel hakkındaki iddia ve şikayetleri engelleyerek güvenirliliği sağlıyor. Vatandaş memnuniyetini arttırarak şeffaflığı sağlıyor. Müdahale edilen olaylar sırasında karşılaştığımız delilleri kayıt altına alarak gerektiğinde adli makamlara sunulması açısından kolaylık veriyor. Uygulamalarda da vatandaşları fazla bekletmeden hızlı bir şekilde sorgulama imkanı tanıyor."

Yaka kamerasının teknik özeliklerine de değinen Sözeri, "Yaka kameralarımız dokunmatik ekranı sayesinde hızlı ve kolay kullanım imkanı sağlıyor. Yedek bataryası sayesinde uzun süre kayıt alıyor. Aynı zamanda LED aydınlatmalarıyla da gece koşullarında kayıt yapılabilmekte." dedi.

Sözeri, kritik görevler sırasında görüntünün kesilmemesi için kayıt esnasında bataryanın değiştirilebildiğini belirterek, "Sorgulama sırasında yaka kamerasının kadrajına giren vatandaşların hızla yüz tanımasını yapılarak, kullandığımız tabletlere sorgu sonuçları iletiliyor. Bu şekilde aranan suçlular hemen tespit ediliyor." diye konuştu.

Yerli ve milli yapay zeka algoritmaları kullanılıyor

Öte yandan yaka kamerasını kullanan güvenlik güçlerinin konum bilgisi ilgili kurumla paylaşılabiliyor. Böylece, gerekli durumlarda sahadaki personelin anlık görüntüsü merkeze iletilerek gerekli iletişim sağlanıyor.

Yerli ve milli yapay zeka algoritmaları kullanılan yaka kameralarındaki sistem ihtiyaca göre geliştirilebiliyor.

Gelecek dönemde kullanımı yaygınlaştırılacak yaka kameralarıyla geliştirilmiş plaka tespit özelliklerinin kullanıma alınması da planlanıyor.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
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