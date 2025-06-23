ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne Zirveden Girdi

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ASELSAN, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerindeki yüksek performansı ile BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne ilk sıradan girmeyi başardı. Şirket, sürdürülebilirlik alanında A+ not alarak en iyi performansı sergileyerek bu başarıya ulaştı.

ASELSAN, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerinde elde ettiği yüksek performansla Borsa İstanbul tarafından oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne ilk sıradan giriş yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, değerlendirildiği tüm alanlardan A+ not alarak sürdürülebilirlik kriterlerini en iyi karşılayan şirket oldu.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin bu başarısını değerlendirerek, "Tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirliği öncelikli değer olarak görüyor, iş yapış biçimimizin odak noktasına alıyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı sadece kendi faaliyetlerimize sağladığımız katkı ile sınırlı görmüyor, üstlendiğimiz liderlik vasfımız ile değer zincirimizde de farkındalık oluşturarak, hedeflerimize doğru yol aldığımız bir gelişim süreci olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Akyol, sürdürülebilirliğin ASELSAN için stratejik öncelik taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarımızda kilit önem taşıyan ve 2021 yılında aldığımız 2050 yılı net sıfır emisyon hedefimiz çerçevesinde, yol haritamızı oluşturduk. Çevreye ve insana değer odaklı sürdürülebilirlik anlayışımız ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için operasyonlarımızda ve stratejimizde bütüncül sürdürülebilirlik yaklaşımımızı ön planda tutuyoruz. 2021 yılından bu yana sürdürülebilirliği kurumsal düzeyde değerlendiriyor, risk ve fırsat analizimiz ile stratejimizi belirliyoruz. Sürdürülebilirliği üst yönetim seviyesinde ele alıyor, bugünümüzü analiz edip geleceğimizi planlarken, entegre bir strateji kullanıyoruz. ASELSAN'ın, gösterdiği performans ile BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne dahil olmasından gurur duyuyoruz."

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Borsa İstanbul tarafından 2014 yılından bu yana hesaplanıyor. Endeks, şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim risklerine yönelik politikalar geliştirmelerine yardımcı olmayı ve sorumlu yatırımcılara sürdürülebilirlik performansı hakkında bilgi sağlamayı amaçlıyor.

BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi kapsamında, genel sürdürülebilirlik notu 70 veya üzerinde, her bir ana başlık notu 60 veya üzerinde olan, en az sekiz kategori notu 50'nin üzerinde bulunan ve işlem hacmi ile piyasa değeri en yüksek 25 şirket seçilerek endekste yer alıyor.

ASELSAN, söz konusu değerlendirmede tüm başlıklarda en yüksek sonuçları elde ederek listeye zirveden girmiş oldu.

Kurumsal sürdürülebilirlik anlayışını stratejik bir yaklaşımla benimseyen ASELSAN, bu doğrultuda çevresel etkiyi azaltmayı, sosyal sorumluluğu artırmayı ve etkin kurumsal yönetimi esas alan politikalarla hareket ediyor.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal - Güncel
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