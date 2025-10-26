Haberler

ASEAN Zirvesi Kuala Lumpur'da Başladı

Güncelleme:
Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin 47. zirvesi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da açıldı. Zirvede bölgesel güvenlik, ekonomik dayanıklılık ve kapsayıcı büyüme konuları ele alınacak.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinin 47. resmi açılış töreni Malezya'nın ev sahipliğinde başkent Kuala Lumpur'da yapıldı.

Malay Mail gazetesinin haberine göre, açılış töreninde Malezya Başbakanı ve ASEAN 2025 Başkanı Enver İbrahim konuşma yaptı.

Küresel belirsizliklerin artmaya devam etmesiyle 2025'in ASEAN için yeni sınavlar getireceğine dikkati çeken İbrahim, "Bu zorluklar yalnızca ekonomilerimizi değil, aynı zamanda işbirliğine güvenimizi ve bölünmüş bir dünyada anlayış ile diyaloğun hala üstün gelebileceğine dair inancımızı da sınıyor." dedi.

Bu sene 47'ncisi yapılan zirveye ABD Başkanı Donald Trump, Çin Başbakanı Li Çiang, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva???????, Kanada Başbakanı Mark Carney, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de dahil olmak üzere 30'dan fazla lider katılacak.

"Kapsayıcılık ve Sürdürülebilirlik" temasıyla 3 gün boyunca Malezya'nın başkanlığında Kuala Lumpur'da düzenlenecek zirvede liderler bölgesel güvenlik, ekonomik dayanıklılık ve kapsayıcı büyüme konularını ele alacak.

Güneydoğu Asya'daki ada ülkesi Doğu Timor da 11. üye olarak ittifaka katıldı.

ASEAN

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

3 trilyon dolardan fazla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip 650 milyondan fazla nüfusu bir araya getiren ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
