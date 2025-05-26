ASEAN Zirvesi Kuala Lumpur'da Başladı

ASEAN Zirvesi Kuala Lumpur'da Başladı
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Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) 46. zirvesi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da başladı. Zirvenin gündeminde bölgesel entegrasyon ve ekonomik dayanıklılığın artırılması yer alıyor. Malezya Başbakanı Enver İbrahim, değişen dünya düzeninin zorluklarıyla yüzleşme çağrısında bulundu.

KUALA LUMPUR, 26 Mayıs (Xinhua) -- Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) 46. zirvesi, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da başladı. Zirvenin gündeminde bölgesel entegrasyon ile ticari ve ekonomik aksaklıklara karşı dayanıklılığın artırılması yer alıyor.

Pazartesi günü gerçekleşen genel kurulun açılış töreninde konuşan Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ASEAN üyelerini değişen dünya düzeninin getirdiği zorluklarla yüzleşerek, sürdürülebilir ve adil kalkınmanın gündemden düşmemesini sağlamak üzere birlikte çalışmaya çağırdı.

İbrahim, "ASEAN'a göre barış, istikrar ve refahımız çoğu zaman ticaret, sermaye ve insanların serbest dolaşımdan güç alan kapsayıcı ve kurallara dayalı bir uluslararası düzene bağlı olmuştur. Bu temeller bugün keyfi eylemlerin zoruyla yıkılıyor. Jeopolitik düzende tam anlamıyla bir değişim yaşanırken, küresel ticaret sisteminin üzerindeki baskıysa ABD'nin en son tek taraflı gümrük vergileri nedeniyle daha da artmış durumda. Bir taraftan çok taraflılık altüst olurken, diğer yandan da korumacılık yeniden yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Birliğin dost ülkelerle işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulayan İbrahim, birliği bölgenin en büyük ekonomik ortağı olan Çin'le ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üye ülkeleri ile bir araya getiren ilk ASEAN-Çin-KİK zirvesinin önemine dikkat çekti.

ASEAN'ın 2025 yılı dönem başkanlığını yürüten Malezya, "Kapsayıcılık ve Sürdürülebilirlik" temasıyla ASEAN Zirvesi ve ilgili diğer toplantılara ev sahipliği yapıyor.

1967 yılında kurulan ASEAN'ın üyeleri Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam'dan oluşuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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