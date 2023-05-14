ASEAN ve Japonya, ilişkilerin 50. yıl dönümünü aralıkta kutlayacak

Japonya ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), ikili ilişkilerin 50. yıl dönümünü aralık ayında kutlamayı planlıyor.

Japonya hükümeti, 16-19 Aralık'ta Tokyo'daki zirvede, Japonya ile 10 üyeli ASEAN ilişkilerinin 50. yıl dönümünün kutlanacağını duyurdu.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, açıklamasında, "Gelecekteki Japonya-ASEAN ilişkileri için yeni bir işbirliği seviyesi vizyonumuzu ve birtakım adımları somutlaştırmayı planlıyoruz." dedi.

Öte yandan 19-21 Mayıs'ta Japonya'nın Dönem Başkanlığında, Hiroşima kentindeki G7 Liderler Zirvesine, ASEAN Dönem Başkanı Endonezya da katılacak.

Son yıllarda Japonya, Çin'in Doğu ve Güney Çin denizlerinde artan nüfuzu karşısında ASEAN bloğuyla bağlarını güçlendirmeye çalışıyor.

1967'de Bangkok'ta kurulan ve Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini hedefliyor.