ASEAN ve Çin Arasındaki Stratejik Ortaklık Gelişiyor

CAKARTA, 14 Nisan (Xinhua) -- Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Genel Sekreteri Kao Kim Hourn, ASEAN'ın Çin ile kapsamlı stratejik ortaklığını derinleştirmeye kararlı olduğunu ve çok taraflılığı desteklediğini söyledi.

Kao, Xinhua'ya verdiği demeçte 2021 yılında ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinden bu yana ASEAN ve Çin'in aralarındaki ticareti artırarak birbirlerinin en büyük ticaret ortakları olarak konumlarını sağlamlaştırdıklarını belirtti.

Kao, müzakerelerin büyük ölçüde tamamlandığı ASEAN-Çin Serbest Ticaret Bölgesi'nin 3. versiyonunu dijital ekonomi, yeşil endüstriler, mavi ekonomi ve kolaylaştırılmış gümrük protokolleri alanlarındaki işbirliği için çok önemli bir itici güç olarak tanımladı.

Kao, "ASEAN-Çin Serbest Ticaret Bölgesi'nin 3. versiyonunun bu yıl içerisinde tamamlanarak iki tarafa da muazzam bir ekonomik potansiyel getirmesini bekliyoruz" dedi.

Yetkili, ASEAN'ın Çin ile bağlantılılık, turizm, tarım ve halklar arası etkileşim konularında işbirliğini artırmak üzere çalıştığını söyledi.

Kao, "Birçok kalemde vergileri sıfıra indirip bunu daha sonra tüm alanlara yayarak ASEAN'ın gelecekte tam anlamıyla tek pazar olma yolunda ilerlemesine yardımcı olacağız" dedi.

Genel sekreter, küresel korumacılığın arttığı bir dönemde ASEAN'ın serbest ticareti desteklemeye kararlılığını vurguladı.

Küresel ekonomide gümrük vergisi engellerinin artırılması, korumacılık ve bağları koparma eğilimlerinin arttığına dikkat çeken Kao, "Bu yönde hareket edenler arasında yer almamalıyız. Küresel ticaret sisteminin açık, serbest ve kurallara dayalı kalmasını amaçlayan kendi yolumuzda yürümeye devam etmeliyiz" dedi.