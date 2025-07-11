ASEAN ve AB Stratejik Ortaklığı Güçlendiriliyor

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve Avrupa Birliği (AB) üst düzey yetkilileri, iki blok arası stratejik ortaklığı güçlendirmeyi hedefliyor.

ASEAN'ın X hesabından yapılan paylaşıma göre, Kuala Lumpur'daki ASEAN Zirvesi marjındaki toplantıya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn dahil üst düzey yetkililer katıldı.

Bölgesel ve küresel işbirliğinin ilerletilmesi için karşılıklı etkileşimin öneminin vurgulandığı toplantıda, 2023-2027 dönemini kapsayan "ASEAN-AB Eylem Planı'nda" kaydedilen olumlu ilerlemeye işaret edildi.

"ASEAN-AB Stratejik Ortaklığı"nın güçlendirilmesi yollarının ele alındığı toplantıda, iki blokun ortak ilgi ve çıkarlarını ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

ASEAN

Bangkok'ta 1967'de kurulan, Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini amaçlıyor.

3 trilyon dolardan fazla Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip 650 milyondan fazla nüfusu bir araya getiren ASEAN, bölgesel ekonomik ve güvenlik işbirliğini hedefliyor.