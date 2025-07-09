ASEAN Üyeleri Nükleer Silahsızlanma Taahhüdünü Yeniledi

KUALA LUMPUR, 9 Temmuz (Xinhua) -- Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi tüm ülkelerin, Güneydoğu Asya Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge (SEANWFZ) Antlaşması'na olan bağlılıklarının devam ettiğini belirterek Güneydoğu Asya bölgesinde nükleer silahlara yer olmadığını vurguladı.

Muhammed, salı günü 58. ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı ve ilgili oturumlar kapsamında düzenlenen SEANWFZ Komisyonu toplantısının açılışında yaptığı konuşmada ASEAN'ın, nükleer bilimin barışçıl sivil uygulamalarından Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması doğrultusunda SEANWFZ Antlaşması'nın hedeflerine bağlı şekilde yaralanmaya yönelik taahhüdünü yineledi.

Muhammed, "ASEAN, özellikle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile tarım, tıbbi tanı, gıda teknolojileri gibi alanlarda sürdürdüğü işbirliği yoluyla nükleer teknolojinin barışçıl kullanımlarını ilerletme konusunda önemli adımlar atmıştır. Nükleer silahların oluşturduğu insanlığın varlığına yönelik tehdidi göz önünde bulundurarak ASEAN üyesi tüm ülkeleri, nükleer silahlardan arındırılmış bir Güneydoğu Asya hedefimize yönelik çabalarda birlik olmaya çağırıyorum" dedi.

Bangkok Antlaşması olarak da bilinen SEANWFZ Antlaşması, Aralık 1995'te Tayland'ın Bangkok kentinde imzalandı. Antlaşmayı imzalayan ASEAN üyeleri, Güneydoğu Asya'nın nükleer silahlardan arındırılmış bölge statüsünü koruma taahhüdünde bulundu.