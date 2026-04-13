ASEAN ülkeleri, Hürmüz Boğazı'nda "güvenli ve kesintisiz" geçişin sağlanması çağrısı yaptı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkeler, Orta Doğu'da gerilim sürerken Hürmüz Boğazı'nda gemi ve hava araçları için "güvenli, engelsiz ve kesintisiz" geçişin yeniden sağlanması çağrısında bulundu.

ASEAN üyesi ülkelerin dışişleri bakanları tarafından konuyla ilgili ortak açıklama yapıldı.

Açıklamada, ilgili tüm taraflara Hürmüz Boğazı'nda gemi ve hava araçlarının, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne (UNCLOS) uygun şekilde "güvenli, engelsiz ve kesintisiz" geçişinin yeniden sağlanması çağrısı yapıldı.

8 Nisan'da ilan edilen ateşkesin "tam ve etkin" şekilde uygulanması gerektiği vurgulanan açıklamada, Pakistan'ın arabuluculuk çabaları başta olmak üzere sürece katkı sağlayan tüm tarafların işbirliğinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD ve İran'a, "çatışmanın kalıcı olarak sona ermesine, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacak müzakereleri" sürdürmeleri çağrısında bulunuldu.

Bölgesel barış ve istikrarın korunmasının önemine işaret edilen açıklamada, uluslararası hukuka bağlılık ve başta Orta Doğu'dakiler olmak üzere çatışmaların çözümünde diyalog ve diplomasinin önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Uluslararası hukuka, BM Şartı'na ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak, tüm devletlerin anlaşmazlıklarını barışçıl yollarla çözme, tüm ulusların egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme, silahlı çatışmalarda sivilleri ve sivil altyapıyı koruma ve BM barış gücü askerleri ile insani yardım personelinin güvenliğini sağlama yükümlülüklerini bir kez daha teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump dün, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nı "bloke etmesine" NATO ve Körfez ülkelerinin de destek olacağını söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Türkiye saatiyle 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.