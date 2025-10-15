ASEAN Ülkelerinden Gazze Ateşkesine Destek

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkeler, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasını, bölgede kalıcı barışın sağlanması yolunda "önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Bernama ajansının haberine göre, ASEAN üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının "daha fazla acı, can kaybı ve zorunlu yerinden edilmelerin sona ermesi için kritik bir dönüm noktası" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ateşkesin ardından Gazze'ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

Anlaşmanın tüm rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılmasını garanti altına alacağı kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin tamamen çekilmesiyle Gazze'nin yeniden inşasına imkan tanıyacak bir süreç için zemin oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, uluslararası topluma bu gelişmeden yararlanarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Genel Kurulu kararlarıyla uyumlu şekilde iki devletli çözüm temelinde bir barış sürecini sürdürme çağrısında bulunuldu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.