ASEAN ülkeleri ve Kanada gıda güvencesinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde, üye ülkeler ve Kanada, potansiyel gıda kriziyle mücadele etmek için bölgedeki gıda ve beslenme güvencesinin geliştirilmesi amacıyla bildiri yayımladı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde, üye ülkeler ve Kanada, potansiyel gıda kriziyle mücadele etmek için bölgedeki gıda ve beslenme güvencesinin geliştirilmesi amacıyla bildiri yayımladı.

ASEAN ve Kanada liderleri yayımladıkları ortak bildiride, gıda ve beslenme güvencesinin ticaret, yatırım, deneyimlerin paylaşılması ve tarımda altyapının geliştirilmesiyle sağlanması taahhüt edilirken, kriz durumlarında hızlı hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bölgedeki gübre üretim tesislerine doğrudan yatırım yapılması, gübrelerin sürdürülebilir kullanımının teşvik edilmesi de dahil olmak üzere gübre tedarikine erişimi engelleyecek unsurların kaldırılmasına yönelik çabaların yoğunlaştırılması taahhüdünün yanı sıra, Kanada'yla bu konuda işbirliğinin artırılması çağrısı yapıldı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ASEAN'la ticari bağları derinleştirmek istiyor

ABC'nin haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ASEAN Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin Güneydoğu Asya ülkelerine ilişkin Ekonomik Strateji planından bahsetti.

Plan, Avustralya'nın bölgede yatırımını geliştirmesi için yapılabilecek birçok değişikliği öngörürken, Albanese yaptığı konuşmada, ticaret ve yatırımın geliştirilmesi için yaklaşık 95 milyon dolarlık bütçe ayırdığını söyledi.

Öte yandan Avustralya basınında söz konusu bütçenin büyük çoğunluğunun Güneydoğu Asya'da yatırımların belirlenmesi ve geliştirilmesinin amaçlandığı "yatırım anlaşma ekipleri" kurmak için kullanılacağı belirtildi.

43. ASEAN Zirvesi, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 5-7 Eylül'de düzenleniyor.