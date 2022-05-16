ASEAN ülkeleri, Kovid-19 aşı kartlarının karşılıklı tanınması konusunda anlaştı - Haberler

KUALA Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin Kovid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaştığı bildirildi.

ASEAN ülkelerinin sağlık bakanları Endonezya'nın Bali şehrinde 15. ASEAN Sağlık Bakanları Toplantısı (AHMM) kapsamında dün bir araya geldi.

Malezya Sağlık Bakan Yardımcısı Aaron Ago Dagang, yaptığı açıklamada, ASEAN sağlık bakanlarının, sorunsuz ve güvenli sınır ötesi seyahatin sağlanması amacıyla Kovid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konusunda anlaşma sağladığını aktardı.

Söz konusu adımın ASEAN Evrensel Doğrulama Mekanizması veya Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) teknik özelliklerine dayalı olarak geliştirilmiş diğer mekanizmalar kullanılarak uygulanacağını belirten Bakan Yardımcısı Aaron Ago Dagang, "Sınırların sorunsuz bir şekilde yeniden açılması ve ASEAN ülkelerinin Kovid-19 salgınından kurtulma sürecini daha da hızlandırmak önemli." ifadesini kullandı.

Singapur'da yeni Omicron varyantları

Singapur Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Omicron alt varyantlarından olduğu belirlenen 3 yeni vakanın tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu hastalardan ikisinin Omicron BA.4 varyantıyla ve diğerinin de BA.5 varyantıyla enfekte olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık yetkilileri, 3 hastanın BA.4 ve BA.5 varyantıyla enfekte olduğu doğrulanan ilk vakalar olduğunu ifade etti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi yakın zamanda söz konusu varyantları "endişe verici türler" olarak sınıflandırmış ve DSÖ, nisan ayında BA.4 ve BA.5 varyantlarını izleme listesine eklemişti.