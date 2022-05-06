ASEAN liderleri, Myanmar gündemiyle Kamboçya'da bir araya geldi

PHNOM Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) temsilcileri, Myanmar'a yapılacak insani yardımları görüşmek üzere Kamboçya'da toplandı.

Bazı ülke temsilcilerinin video konferans yoluyla katıldığı toplantı, Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de yapıldı.

Toplantıda, Myanmar askeri yönetimi ile ASEAN arasında Nisan 2021'de varılan 5 maddelik anlaşmanın uygulanmasının yanı sıra, darbe sonrası iç savaşa sürüklenen ülkeye yapılacak insani yardımlar da görüşüldü.

Görüşmede, insan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları da yer aldı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Şubat 2021 askeri darbesinin ardından Myanmar'da yerinden edilenlerin sayısının 25 Nisan itibarıyla 924 bin 800'ü bulduğunu bildirmişti.

Myanmar askeri yönetimi ve ASEAN geçen yıl, şiddetin derhal durdurulması, taraflar arasında diyaloğun sağlanması, ASEAN özel elçisinin arabuluculuk yapması, ASEAN kanalları üzerinden insani yardımların sağlanması ve özel elçinin tüm taraflarla görüşmesi üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

BM'ye göre, geçen seneki darbeden bu yana Myanmar'da 1500'den fazla sivil hayatını kaybetti.