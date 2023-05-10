ASEAN liderleri Myanmar'daki askeri yönetimi 'şiddetin her türüne son vermeye' çağırdı

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Myanmar'daki yerinden edilmiş kişilere insani yardım götüren konvoyun saldırıya uğraması üzerine, askeri yönetime "şiddetin her türüne son verin" çağrısı yaptı.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Myanmar'daki yerinden edilmiş kişilere insani yardım götüren konvoyun saldırıya uğraması üzerine, askeri yönetime "şiddetin her türüne son verin" çağrısı yaptı.

ASEAN liderlerince yapılan ortak açıklamada, Myanmar'da devam eden çatışmalardan "derin endişe" duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Myanmar'da barışın tesis edilmesi ve bölgeye insani yardımların sağlanması için askeri yönetime, her türlü şiddet eylemini sonlandırma çağrısında bulunuldu.

Liderlerin, Endonezya ve Singapur'un, yardım konvoyuna yapılan saldırıyı kınamasına destek verildiği belirtilen açıklamada, "Yapılan saldırıyı kınıyoruz, saldırının failleri hesap vermeli." ifadesi kullanıldı.

Myanmar'da yerinden edilmiş kişilere insani yardım götüren ASEAN konvoyu, saldırıya uğramıştı. Konvoyda, ASEAN İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi ile Endonezya ve Singapur büyükelçiliklerinden delegelerin de bulunduğu kaydedilmişti.

Silahlı kişilerin konvoya ateş açtığı ve konvoya eşlik eden güvenlik ekibinin ateşe karşılık verdiği olayda, bir güvenlik aracının hasar gördüğü, kimsenin yaralanmadığı bildirilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi halen gözaltında tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi öldü, 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermişti.

Myanmar'daki yerinden edilmiş kişilere insani yardım götüren ASEAN konvoyu dün saldırıya uğramıştı. Konvoyda, ASEAN İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi ile Endonezya ve Singapur büyükelçiliklerinden delegelerin de bulunduğu kaydedilmişti.

Silahlı kişilerin Shan eyaletinde konvoya ateş açtığı ve konvoya eşlik eden güvenlik ekibinin ateşe karşılık verdiği olayda, bir güvenlik aracının hasar gördüğü, kimsenin yaralanmadığı bildirilmişti.