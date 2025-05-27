ASEAN-KİK Zirvesi Kuala Lumpur'da Gerçekleşti

ASEAN-KİK Zirvesi Kuala Lumpur'da Gerçekleşti
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Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesi Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da toplandı. Zirveye birçok ülkenin liderleri katıldı ve iki bölge arasındaki siyasi, ekonomik ve stratejik ilişkilerin derinleştirilmesi hedeflendi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) - Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesi Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da yapıldı.

Bernama ajansının haberine göre, Güneydoğu Asya ile Körfez ülkelerinin lider ve temsilcileri, 2. ASEAN-KİK Zirvesi kapsamında Kuala Lumpur Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.

Zirveye, Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Laos Başbakanı Sonexay Siphandone, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Singapur Başbakanı Lawrence Wong ve Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra katıldı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, tüm liderlerin katılımından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Zirveyi Körfez ülkeleriyle bölgesel diplomasi açısından olağanüstü bir dönüm noktası olarak nitelendiren Enver, iki bölge arasındaki siyasi, ekonomik ve stratejik bağların daha da derinleştirilmesini hedeflediğini vurguladı.

KİK'in ASEAN'ın 7'nci büyük ticaret ortağı konumunda olduğunu belirten Enver, iki birlik arasındaki toplam ticaret hacminin geçen yıl 130,7 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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