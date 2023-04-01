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Asean Genel Sekreteri, Güçlüklerin Ele Alınmasında Daha Fazla Diyalog ve İstişare Çağrısında Bulundu

Asean Genel Sekreteri, Güçlüklerin Ele Alınmasında Daha Fazla Diyalog ve İstişare Çağrısında Bulundu

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BANGKOK, 1 Nisan (Xinhua) -- Kao Kim Hourn, ASEAN'ın yeni Genel Sekreteri olarak Çarşamba gününden Cumartesi gününe kadar süren ilk Tayland ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, güçlüklerin ele alınmasında daha fazla diyalog ve istişare çağrısında bulundu.

BANGKOK, 1 Nisan (Xinhua) -- Kao Kim Hourn, ASEAN'ın yeni Genel Sekreteri olarak Çarşamba gününden Cumartesi gününe kadar süren ilk Tayland ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, güçlüklerin ele alınmasında daha fazla diyalog ve istişare çağrısında bulundu.

Kao, bölgedeki gerilimi azaltma çabalarının bir parçası olarak, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) Güneydoğu Asya Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge Anlaşması'nı aktif olarak desteklediğini söyledi.

Kao, "Bölgemizin kesinlikle barışçıl, istikrarlı ve güvenli kaldığını görmeyi ve böylece halkımızın yaşamlarını iyileştirmek için refah gündemine daha fazla zaman, enerji ve çaba harcamayı istiyoruz" diye konuştu.

Kao, ASEAN'ın merkezi konumunu korumaya ve örgüt tarafından başlatılan mekanizmalarda öncü bir rol oynamaya kararlı olduğunu da vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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