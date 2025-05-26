ASEAN Ekonomi Topluluğu Toplantısında Bölgesel İşbirliği Vurgusu

KUALA LUMPUR, 26 Mayıs (Xinhua) -- Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dönem başkanlığını yürüten Malezya'nın Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Tengku Zafrul Abdul Aziz, 25. ASEAN Ekonomi Topluluğu Konseyi toplantısında daha derin ve daha geniş çaplı bölgesel işbirliğinin ele alındığını söyledi.

Toplantıya başkanlık yapan Zafrul, pazar günü yaptığı konuşmada mevcut ekonomik ortamda ASEAN üyelerinin, ortak çıkarların ilerletilmesine yönelik işbirliği yapması ve kararlılık sergilemesi gerektiğini söyledi.

Zafrul, "ASEAN-içi ticareti artırıp dış ortaklara olan bağımlılığımızı azaltmanın yollarını da aramalıyız" dedi.

ASEAN'ın ABD'nin ekonomik duruşundaki son değişikliklere şu ana kadar ölçülü tepki verdiğini ve topluluğun çıkarlarını ön planda tutarken gerilimi tırmandırmak yerine diyalog arayışında olduğunu kaydeden Zafrul, "Mevcut ekonomik ortam, geri çekilmemizi değil, yeni bir kararlılık sergilememizi gerektiriyor" dedi.

25. ASEAN Ekonomi Topluluğu Konseyi toplantısı, "Kapsayıcılık ve Sürdürülebilirlik" temalı 46. ASEAN Zirvesi çerçevesinde düzenleniyor.