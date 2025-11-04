Haberler

ASEAN-Çin Yönetişim Semineri Nanning'de Başladı

Nanning'de düzenlenen seminerde, devlet ve bölgesel yönetişim üzerine katılımcılar işbirliğinin güçlendirilmesinin yollarını tartıştı. Etkinlik, ASEAN üyesi ülkelerden 100'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

NANNİNG, 4 Kasım (Xinhua) -- ASEAN-Çin Yönetişim ve Kamu Yönetimi Akademileri ve Düşünce Kuruluşları Semineri, pazartesi günü Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de başladı. Devlet yönetişimi, bölgesel yönetişim ve küresel yönetişime odaklanan seminerde her iki taraftan katılımcılar, işbirliğini güçlendirme ve uzlaşı inşa etmenin yollarını ele aldı.

"Ulusal Yönetişim ve Asya Medeniyetleri" temalı etkinlik, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üye ülkelerinden yaklaşık 100 katılımcının yanı sıra Çinli yetkililer, düşünce kuruluşları, araştırma kurumları ve üniversiteler gibi birçok kurumdan uzman ve akademisyenleri bir araya getirdi.

Yabancı katılımcılar, konuşmalarında Çin'in ulusal, bölgesel ve küresel yönetişim konularına uzmanlık katkısında bulunmada oynadığı aktif role dikkat çekerek semineri, Çin-ASEAN liderler görüşmelerinin sonuçlarını hayata geçirmek ve yönetişim eğitimi ve etkileşimlerde işbirliğini teşvik etmek üzere atılmış bir adım olarak niteledi.

Eşzamanlı düzenlenen dört paralel oturumda Asya toplumlarında devlet yönetişimi, dijital zeka çağında yönetişim etkinliği, bölgesel işbirliği ve Asya'nın küresel yönetişime yaklaşımları gibi konular değerlendirildi.

Guangxi'nin kilit öneme sahip bir merkez olduğu Çin-ASEAN kapsamlı stratejik ortaklığı, derinleşmeye devam ederek Asya-Pasifik işbirliğinde en başarılı ve dinamik modellerden biri haline geldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
