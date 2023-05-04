ASBÜ'de 'Bütün Yönleriyle Abidin Paşa Sempozyumu' düzenlendi

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) tarafından "Bütün Yönleriyle Abidin Paşa Sempozyumu" düzenlendi.

ASBÜ'den yapılan açıklamaya göre üniversite, Ankara Valiliği ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı işbirliğinde rektörlük binasında düzenlenen sempozyumda, Abidin Paşa'nın hayatı, ailesi, eğitim süreci, üstlendiği görevler ve eserleri farklı yönleriyle değerlendirildi.

Sempozyumun açılışında konuşan ASBÜ Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, sempozyumun Abidin Paşa'nın farklı yönleriyle değerlendirilmesi açısından ilk olma özelliği taşıdığını belirtti.

Bu sempozyumun Abidin Paşa hakkında bilinmeyenleri duyurabilme adına önemli olduğunu vurgulayan Arıcan, Abidin Paşa tarafından inşa ettirilen valilik binasının şu an ASBÜ'nün İlahiyat Fakültesi olarak kullanıldığını aktardı.

Rektör Arıcan, Ankara'ya önemli katkıları olan Abidin Paşa'nın sosyal bilimlerin farklı alanlarında çok sayıda önemli eseri olduğunu kaydetti.

Sempozyumun açılışında Ankara Valisi Vasip Şahin, ASBÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen de konuştu.

Konuşmaların ardından sempozyum kapsamında düzenlenen dört oturumda, akademisyen ve yazarlar sunum yaptı.