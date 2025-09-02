ASAT, Usulsüz Su Kullanımına Karşı Denetimlerini Sıkılaştırdı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, usulsüz su kullanımlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

Büyükşehirden yapılan açıklamada, vatandaşlara kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışan ekiplerin, özellikle yaz aylarında artan su ihtiyacına karşı yoğun denetim yürüttüğü bildirildi.

Abone İşleri Daire Başkanlığı Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin, amacı dışında kullanım yapan aboneleri tespit ederek su kayıplarının önüne geçmeye çalıştığı vurgulandı.

2024 yılında 3 bin 296 abone hakkında usulsüz kullanım işlemi yapıldığı aktarılan açıklamada, bu sayede yaklaşık 800 bin metreküp idari su kaybının önlendiği ve kuruma 160 milyon lira ek tahakkuk sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, 2025'in ilk 8 ayında ise 2 bin 99 aboneye işlem yapılarak 250 bin metreküp su kaybının engellendiği, ASAT bütçesine 150 milyon liralık katkı sağlandığı kaydedildi.

Denetimlerin yoğunlaştığı ilçelerden Korkuteli'nde, 2024 yılında 183 usulsüz kullanım tutanağı tutulduğu, bunların 168'inin yaz aylarında içme suyu aboneliğinin amacı dışında kullanılmasından kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, 2025'te de ilçede özellikle yüksek tüketimli abonelerin takibinin sürdüğü belirtildi.

ASAT Elmalı Şube Müdürü Bilal Bayram, ilçede seracılığın yaygın olduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşlar seralarına sayaçsız bağlantı yapabiliyor. Bu kullanımlar ciddi miktarda olduğu için diğer vatandaşlar mağduriyet yaşıyor. Vatandaşlar ve muhtarlarımızdan gelen ihbarlar üzerine gerekli kontroller yapılıp işlemlere başlıyoruz." dedi.