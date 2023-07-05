Asansörde mahsur kalanları itfaiye ekibi kurtardı

ERZURUM - Erzurum'un Palandöken ilçesinde bir apartmanda meydana gelen asansör kazası herkesi korkuttu.

Müftü Solakzade Mahallesi'nde bir apartmanda asansöre binen dört kişi bir anda asansörün kontrolden çıkmasıyla panik yaşadı. Arızalanan asansör katların arasında kaldı. Olay yerine gelen Erzurum İtfaiyesi kısa sürede gerekli müdahaleyi yaptı ve dört kişiyi asansörden çıkardı. Polisin ve sağlık görevlilerinin de hazır bulunduğu olayda panik ve korku dışında bir sorun olmaması başta aileler olmak üzere herkese derin bir nefes aldırdı. Olay yerine her ihtimale karşı AFAD ekipleri de geldi. Asansörde kalan Murat Erdem, bir anda asansörün kat arasında kaldığını ve paniklediklerini belirterek, "Görevlilerin kısa sürede müdahalesiyle kurtulduk. Çok şükür ciddi bir sıkıntımız yok" dedi.