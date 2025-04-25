Asansörde Mahsur Kalan Çocuk ve İtfaiye Görevlileri Davası: Savcıdan 6 Yıl Hapis Talebi

ANKARA'da asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın (13), itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davada mütalaa açıklandı. Savcı, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapisle yargılanan 3'ü itfaiye görevlisi 4 sanık hakkında, 'Basit taksirle öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis talep etti.

Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de 23 Temmuz 2024'te sınıf arkadaşının oturduğu apartmana giden Beren Su Bolat, arkadaşıyla 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. İtfaiye görevlilerinin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşüp öldü, arkadaşı ise kurtarıldı. Soruşturma kapsamında itfaiye şefi Ercan Y., itfaiye erleri Bayram B. ve Buğra Y. tutuklandı. 3 sanık hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. 17 Ocak'ta görülen 2'nci duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların 'Yurt dışına çıkış yasağı' adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine karar verdi.

YENİ RAPOR TALEBİ

Ankara Batı 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına, tutuksuz sanıklar apartman yöneticisi Yılmaz G. ile itfaiye görevlileri Bayram B., Buğra Y., Ercan A. ve taraf avukatları katıldı. Sanık avukatları bilirkişi raporuna ilişkin, genel geçer ifadelerle bütün sanıkların suçlandığını iddia etti ve rapora katılmadıklarını belirtip, yeni bir rapor alınmasını talep etti.

'İŞ KAZASI DEĞİL'

Bolat ailesinin avukatı Eda Er Yıldırım ise "3 itfaiyecinin de olaya yanlış müdahalede bulunduğu, alt-üst rütbe fark etmeksizin hiçbirinin olaya müdahale etmediği açıktır. Müdahaleye yanlış başlanmasının hiçbir açıklaması yoktur. Bu bir iş kazası değil, asli kusur söz konusudur. Hüküm kurmaya elverişli bilirkişi raporu mevcut olup, bu rapora göre hüküm kurulmasını talep ediyoruz. Yeni rapor alınması taleplerinin reddini istiyoruz" dedi.

Tanık olarak dinlenen asansör firması yetkilisi A.Y., asansörde herhangi bir arıza tespit etmediklerini, asansörün durma sebebinin voltaj düşüklüğü olabileceğini söyledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Beyanların ardından mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıklar hakkında 'Basit taksirle öldürme' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların mütalaaya karşı savunma yapmak için süre taleplerini kabul edip, duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.