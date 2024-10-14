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Asansörde Mahsur Kalan Çocuk Ölümü: İtfaiye Personeli Tutuklandı

Asansörde Mahsur Kalan Çocuk Ölümü: İtfaiye Personeli Tutuklandı
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Ankara'da asansörde mahsur kalan 13 yaşındaki Beren Su Bolat'ın kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, itfaiye personelleri taksirle ölüme neden olmak suçundan tutuklandı.

ANKARA'da, asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın (13), itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşüp hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporuna göre olayda kusurlu oldukları tespit edilen itfaiye personelleri E.A., B.Y. ve B.B., 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı.

Olay, 23 Temmuz'da Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de meydana geldi. Beren Su Bolat, ziyaretine gittiği arkadaşının oturduğu apartmanda bindiği asansörde arıza nedeniyle 5 ve 6'ncı kat arasında mahsur kaldı. İtfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı ise kurtarıldı.

'BAŞSAVCILIKTAN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA'

Beren Su'nun ölümüyle ilgili 3 itfaiye görevlisi hakkında, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma ile ilgili bugün yapılan açıklamada, "23 Temmuz 2024 tarihinde Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın asansöründe mahsur kalan T.E.D. ve B.S.B. isimli çocukların itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışması sırasında B.S.B. isimli çocuğun asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturmada, alınan bilirkişi raporuna göre olayda kusurlu oldukları tespit edilen itfaiye görevlisi şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızın 25 Temmuz 2024 tarihli yazısı üzerine Ankara Valiliği'nin soruşturma izni verilmesine dair kararına karşı şüpheliler tarafından yapılan itirazın reddedilmesi sonucu E.A., B.Y. ve B.B. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile 14 Ekim 2024 tarihinde gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheliler E.A., B.Y. ve B.B. ifade işlemleri sonrası sevk edildikleri Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan talep doğrultusunda tutuklanmışlardır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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