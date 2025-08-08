Asansörde Mahsur Kalan Anne ve Engelli Oğlu Kurtarıldı

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde asansörde mahsur kalan anne ve bedensel engelli oğlu, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Olay, asansörün arızalanması sonucu meydana geldi.

Havutlu Mahallesi'nde 3 katlı müstakil binanın son katında yaşayan ailenin, bedensel engelli oğullarının evlerine kolay erişimi için yaptırdığı asansör birinci kat ile ikinci kat arasında arızalandı.

Anne ile tekerlekli sandalyedeki oğlunun asansörde mahsur kalması üzerine yakınları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışmayla asansörü güvenli şekilde zemine indirip, anne ile oğlunu kurtardı.

Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
500
