Asansörde Mahsur Kalan Anne ve Engelli Oğlu Kurtarıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde asansörde mahsur kalan anne ve engelli oğlu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Havutlu Mahallesi'nde 3 katlı müstakil binanın son katında yaşayan ailenin, bedensel engelli oğullarının evlerine kolay erişimi için yaptırdığı asansör birinci kat ile ikinci kat arasında arızalandı.

Anne ile tekerlekli sandalyedeki oğlunun asansörde mahsur kalması üzerine yakınları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları çalışmayla asansörü güvenli şekilde zemine indirip, anne ile oğlunu kurtardı.

Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.