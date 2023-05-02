Asansör Üreticisi Otis Worldwide Corporation'ın Ceo'su: Çin'e Yatırım Yapmak Geleceğe Yatırım Yapmaktır

Dünyanın önde gelen asansör üreticisi Otis Worldwide Corporation'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Judy Marks, yeniliklere ve dijitalleşmeye yaklaşımı nedeniyle Çin pazarını takdir ettiğini ve Çin'e yatırım yapmanın geleceğe yatırım yapmak olduğuna inandığını söylüyor.

Dünyanın önde gelen asansör üreticisi Otis Worldwide Corporation'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Judy Marks, yeniliklere ve dijitalleşmeye yaklaşımı nedeniyle Çin pazarını takdir ettiğini ve Çin'e yatırım yapmanın geleceğe yatırım yapmak olduğuna inandığını söylüyor.

SES (İngilizce): JUDY MARKS, Otis Worldwide Corporation Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su:

"Burası birkaç nedenden dolayı bizim için çok önemli bir pazar. Bunlardan biri, yeni ekipman için dünyanın en büyük asansör, yürüyen merdiven pazarı olması. 1984'ten beri buradayız ve buradaki iş çok önemli. Burada 500'den fazla mühendisimiz var, bizim için yenilik yaratan ve yönlendiren dijital yerli insanlar.

Orta vadede, özellikle yeni ekipmanlarda, buradaki faaliyet alanı payımızı büyüteceğimize inanmaya devam ediyoruz.

Çin pazarında sevdiğim şey, yeniliklere ve dijitalleşmeye olan yaklaşım. Daha yeşil bir ekonomiye yönelik bir yaklaşımı ve kentleşmeye sürekli odaklanmayı destekliyor. Otis'te bu fırsata sahibiz ve bunu karşılamak için hem ürün hem de hizmet geliştirmemiz gerekiyor. Üretim yeteneklerimize yatırım yapıyoruz. Buradaki fabrikalarımızın çoğu Endüstri 4.0'a odaklandı ve en son fabrikamız tamamen dijital vaziyette. 17.000 kişilik işgücümüze yatırım yapıyoruz. Tesislerimize yatırım yapıyoruz ama bence en önemlisi buradaki geleceğimize yatırım yapıyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai'den bildiriyor.(XHTV)