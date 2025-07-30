Asansör Kazasında İşçi Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir et entegre tesisinde çalışmakta olan 51 yaşındaki işçi Nurkan Bostan, bindiği yük asansörünün kancasının çıkması sonucu düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinde bindiği yük asansörünün kancasının çıkması sonucu düşen asansördeki işçi hastanede hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'ndaki bir et entegre tesisinde çalışan işçi Nurkan Bostan'ın (51) bindiği yük asansörü kancasının yerinden çıkması sonucu 1 kat aşağıya düştü. Bostan, düşmenin etkisiyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bostan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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