Asansör Kazasında İşçi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinde bindiği yük asansörünün kancasının çıkması sonucu düşen asansördeki işçi hastanede hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'ndaki bir et entegre tesisinde çalışan işçi Nurkan Bostan'ın (51) bindiği yük asansörü kancasının yerinden çıkması sonucu 1 kat aşağıya düştü. Bostan, düşmenin etkisiyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bostan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.