Asansör Kazasında Dört Kişi Gözaltına Alındı

Asansör Kazasında Dört Kişi Gözaltına Alındı
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen asansör kazasında hayatını kaybeden Pelin Kıyga'nın ardından, olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı. Kazanın sebepleri araştırılıyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Pelin Kıyga'nın (27) hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.S. (41), M.K. (45), M.A. (32) ve F.M.C. (46), adliyeye sevk edildi.

Olay, 1 Ekim'de sabah saatlerinde Altaylılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Belediye personeli Pelin Kıyga'nın işe gitmek için evden çıktıktan sonra 7'nci katta bindiği asansör, 2'nci katta arızalandı. Kıyga'nın telefonla aradığı eşi Gökhan Kıyga (34), yardım etmek için merdivenle 2'nci kata indi. Bu sırada Pelin Kıyga'nın bulunduğu kabin, zemine çakıldı. Kabinden ağır yaralı halde çıkarılan Pelin Kıyga, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ve Gökhan Kıyga'nın eşini kurtarmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Tedaviye alınan Kıyga, kurtarılamadı. Evli ve 1 çocuk annesi Kıyga, otopsinin ardından Tarsus Güney Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ARIZALAR WHATSAPP GRUBUNDA KONUŞULMUŞ

Kıyga'nın hayatını kaybettiği asansör kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eski asansör firması yöneticisi S.S., yeni asansör firması yöneticisi M.K. ile çalışanı M.A. ve site yöneticisi F.M.C. gözaltına alınırken, 17 kişinin de ifadesine başvuruldu. Kazadan bir süre önce sitede yaşayanların apartmana ait WhatsApp grubunda, asansörde 1 aydan uzun süredir arızalar yaşandığını gündeme getirdiği, sorunların devam etmesi nedeniyle yönetimin yeni bir firma ile bakım sözleşmesi yaptığı iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.S., M.K., M.A. ve F.M.C., 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
