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Asansör kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Asansör kazasında bir kişi hayatını kaybetti
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arızalı asansörde meydana gelen düşme sonucu 42 yaşındaki Birsel Kaya hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde kabini arızalı olduğu için 1'inci katta kalan asansörde, 4'üncü kattan boşluğa düşen Birsel Kaya (42), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Ersoylu Mahallesi'nde meydana geldi. Derik ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Birsel Kaya, evli olan kızını ziyaret etmek için Kızıltepe ilçesine geldi. Kızının kaldığı apartmanın 4'üncü katında asansörün kapısını açan Kaya, kabinin arızalı olduğu için 1'inci katta olduğunu fark etmeyince boşluğa düştü. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Birsel Kaya'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Derik ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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