ASANSÖR İLE DUVAR ARASINDA SIKIŞAN İŞÇİ YARALANDI

ADIYAMAN'da asansör ile duvar arasında sıkışan Mehmet Sitil (40) isimli işçi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. 9 katlı iş merkezinin asansör tamirini yapan Mehmet Sitil (40), hareket etmesiyle asansör ile duvar arasında arasına sıkıştı. İş merkezinde durumu fark edenler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Sitil, çağırlan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel