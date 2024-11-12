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Asansör Firması Sahibine Tabancayla Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı

Asansör Firması Sahibine Tabancayla Saldırı: Bir Kişi Tutuklandı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde asansör firması sahibi B.T., kendisiyle aynı sektörde faaliyet gösteren E.G. tarafından tehdit edilince kavga çıktı. Kavga sırasında E.G., B.T.'ye tabancayla ateş etti. Olay sonrası E.G. tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kendisiyle aynı işi yapan asansör firması sahibi B.T.'yi, 'Benimle müşterilerini paylaş, bana iş vermezsen ben almasını bilirim' sözleri nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vuran E.G. tutuklandı.

Olay, dün Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi İlyas Karaca Sokak'ta meydana geldi. Yeni bir asansör firması kuran B.T., aynı iş kolunda faaliyet gösteren E.G.'yi iddiaya göre, 'Benimle müşterilerini paylaş, bana iş vermezsen ben almasını bilirim' diyerek tehdit edince önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Kavga sırasında E.G., tabancayla B.T.'ye ateş etti. Sağ bacağından giren kurşunun sol kasığından çıktığı B.T., kanlar içinde yerde kaldı. E.G. polise teslim olurken, B.T. özel bir hastanede tedavi altına alındı.

B.T.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan E.G., Ereğli adliyesine götürüldü. E.G. burada çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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