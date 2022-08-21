Asansör boşluğuna düşen mobilya işçisi öldü Güncel Haberler BURSA'dan Afyonkarahisar'a mobilya montajı yapmak için giden işçi Eyüp Bulut (33), mobilya taşıdığı sırada asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. BURSA'dan Afyonkarahisar'a mobilya montajı yapmak için giden işçi Eyüp Bulut (33), mobilya taşıdığı sırada asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Olay dün Afyonkarahisar'da meydana geldi. İnegöl'den alınan mobilyaları Afyon'daki müşterisine götüren Eyüp Bulut, apartmanın 3'üncü katına çıkardığı sırada dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Bulut'un cansız bedeni yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz Karahisar Eyüp Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Asansör boşluğuna düşen mobilya işçisi öldü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.