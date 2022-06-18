Asansör boşluğuna düşen köpeği bekçiler kurtardı SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, inşaattaki asansör boşluğuna düşen köpek, durumu fark eden bekçiler tarafından çıkarıldı. SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, inşaattaki asansör boşluğuna düşen köpek, durumu fark eden bekçiler tarafından çıkarıldı. Pamukova'da dün gece devriye görevi yapan bekçiler, inşaatın önünden geçtikleri sırada sürekli havlayan köpeği fark etti. İnşaata giren bekçiler, suyun bulunduğu asansör boşluğuna düşen köpeği gördü. İnşaattaki merdivenle asansör boşluğuna inen bekçi, köpeği alıp yukarı çıkardı. Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel Pamukova Güncel Haberler

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