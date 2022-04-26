Asansör boşluğuna düşen adam 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler

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Asansör boşluğuna düşen adam 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Asansör boşluğuna düşen adam 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya'da bir apartmana asansör montajı yapmak için giden asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan işçiden 3 gün sonra acı haber geldi.

Antalya'da bir apartmana asansör montajı yapmak için giden asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan işçiden 3 gün sonra acı haber geldi.

Olay, 23 Nisan günü Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir asansör firmasında çalışan Can Ekmekçi (44) asansör montajı yapmak için binaya geldi. Burada çalışan Ekmekçi, bir an dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Ekmekçi'yi ağır yaralı olarak hastaneye sevk etti. 3 gündür tedavisi devam eden Ekmekçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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