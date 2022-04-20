'ASALI BÜYÜCÜ'YÜ TUTTUĞU ÖNE SÜRÜLEN KİŞİ KONUŞTU

Bahçelievler'de inşaat firması sahipleri Abdurrahman Sevinç ve Abdülkadir Taymaz ortaklıklarını bitirme kararı aldı. Taraflar anlaşmazlık yaşarken Abdurrahman Sevinç kendilerine saldırıda bulunduğunu ve asalı bir kişi tarafından kendilerine büyü yapıldığını iddia etti. 21 Ocak günü karşı karşıya gelen taraflar arasında yaşanan olayla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. "Asalı büyücü"yü tuttuğu öne sürülen Abdülkadir Taymaz da iddialarla ilgili konuştu.

Yaşanan olayda büyü yapması için tutulduğu iddia edilen ve akrabaları ile birlikte otomobile asa ile saldırdığı güvenlik kameralarına yansıyan Suriyeli Eymen M.(47) ve S.H.(37) gözaltına alınmış ve iki şüpheli için sınır dışı edilmesi için işlem başlatılmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel