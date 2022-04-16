'ASALI BÜYÜCÜ' DEN SALDIRI

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - BAHÇELİEVLER'de inşaat firması sahipleri Abdurrahman Sevinç ve Abdülkadir T. ortaklıklarını bitirme kararı aldı. Abdurrahman Sevinç'in iddiasına göre, Abdülkadir T. yabancı uyruklu bir grup ile anlaşarak Sevinç'e hem defalarca saldırı gerçekleştirdi hem de büyü yaptırdı. Asalı bir kişinin liderliğindeki şebekesin saldırıları güvenlik kamerasına yansırken suç duyurusunda bulunan Abdurrahman Sevinç "İş yerimize saldırdılar. Kardeşimle yaralandık. Benim burnum kırıldı. Dükkanın önüne domuz yağı büyüsü döküyorlar" dedi.

Abdurrahman Sevinç ve Abdülkadir T., 2 sene önce ortak olarak bir inşaat firması kurdu. Bir sene sonra ortaklıklarını sonlandırma kararı aldılar. Abdurrahman Sevinç, kardeşi Eyüp Sevinç'le müteahhitlik yapmaya devam etti. Kardeşler, kentsel dönüşüme gireceğini düşündükleri bir binadan daire satın aldı. Aynı binadan daire satın alan eski ortak Abdülkadir T. iddiaya göre bu durumu "Benimle nasıl ortak olursunuz" diyerek husumete çevirdi. Yine Sevinç kardeşlerin iddiasına göre Abdülkadir T. mahallede büyücülük yapan yabancı uyruklu bir kişi ile anlaştı. Abdülkadir T.'nin anlaştığı Suriyeli sözde büyücü ve akrabaları, önce kardeşlerin inşaat firmasının bulunduğu ofise saldırdı. 20 Ocak 2022'de gerçekleşen bu saldırının ardından Eyüp Sevinç hastaneden darp raporu aldı. Eyüp Sevinç, 21 Ocak'ta da aracıyla Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'ndeki ofisine gelirken, yine yabancı uyruklu grubun tekmeli asalı saldırısına uğradı. Şikayet üzerine polis ekipleri, yabancı uyruklu Eymen M. ve Abdülkadir T.'nin ifadelerini aldı. İki şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sevinç kardeşler, saldırıların ardından yabancı uyruklu Eymen M.'nin dükkan ve inşaatlarının önüne 'domuz yağlı büyü' yaptığını da öne sürdü.

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OTOMOBİLE SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Abdurrahman Sevinç ve Eyüp Sevinç'in içinde bulunduğu otomobile saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, asalı bir kişinin liderliğindeki grubun sokakta ilerleyen otomobile saldırdığı görülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel